Вторая Анапа: туристы все чаще сравнивают Нячанг с кубанским курортом

Туристы все чаще называют Нячанг Анапой. Сравнение не комплементарно для обоих курортов. Главная претензия – слишком много народу. «Была год назад – до запуска прямых рейсов. Людей мало – шикарно. На этот раз прилетела и... обалдела! Народу раза в 2–3 больше. Из всех щелей пустили чартеры».

«Вчера вечером ездили в Нячанг, заглянули на пляж. Вода грязно-зеленая, народу вечером – капец. В городе толпы покупающих подарочки родным-близким. Как пляжный отдых – точно не вариант».

«Не советую сюда ехать ни при каких обстоятельствах», – делятся впечатлениями путешественники в соцсетях.

Кто-то объясняет ситуацию, тоже прибегая к сопоставлению с кубанскими городками: «Направлений для отдыха у россиян маловато осталось. Тай дороже, а Вьетнам по цене – как Анапа или Геленджик, может, и дешевле. Вот все и ломанулись».

Части отдыхающих в Нячанге ассоциации не понравились. По их словам, народу не так уж и много:

«В Анапе в сезон на пляже плюнуть некуда. Тут посвободнее».

Они критикуют вирусящееся в соцсетях видео, запечатлевшее множество людей на берегу, за «неправильный ракурс»:

«Самое густонаселенное место взяли, да еще и снято своеобразно…»

И рекомендуют тем, кто хочет, чтобы было меньше людей вокруг, отдыхать в бич-клабах и отелях с закрытыми пляжами.