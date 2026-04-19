На Капри местным турфирмам запретили приставать к туристам на улицах

На итальянском острове Капри вводятся новые меры, направленные на борьбу с навязчивым поведением по отношению к туристам.

Теперь запрещены любые «настойчивые и навязчивые методы» привлечения клиентов в общественных местах, включая остановку прохожих на улице, раздачу листовок и буклетов, а также навязывание экскурсий, ресторанов и других услуг. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро. Власти объясняют, что такие меры нужны, чтобы снизить давление на туристов и сделать их пребывание на острове более спокойным и комфортным, сообщает Euronews.

Помимо этого, на Капри уже действуют и другие ограничения, направленные на регулирование массового туризма. В частности, ограничен размер туристических групп, а гиды больше не могут использовать громкоговорители и зонты-указатели, чтобы не создавать лишнего шума и не мешать другим посетителям. Эти меры связаны с тем, что в высокий сезон остров принимает до 50 тыс. туристов в день, при этом постоянное население составляет всего около 13–15 тыс. человек, из-за чего инфраструктура и общественные пространства оказываются сильно перегруженными.

Власти Капри подчеркивают, что туризм остается важной частью экономики острова, однако хотят сделать его более «элегантным» и упорядоченным.