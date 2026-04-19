Турция остается самой любимой страной для путешествий у россиян

Турция остается самой популярной страной для зарубежных поездок россиян, сообщили "РГ" представители турбизнеса. Путешественники предпочитают либо безвизовые направления, либо те, где визу можно оформить без лишних сложностей. Впрочем, Италия по-прежнему входит в топы как по авиабилетам, так и по бронированию жилья. При этом туристам стоит быть готовым стоять в очереди из-за нового механизма въезда в шенгенскую зону.

Согласно данным агрегаторов, лидером летних путешествий остается Турция. В Ozon Travel отмечают, что страна привлекает форматом "все включено" и теплым морем - особенно жителей столиц. Ранние бронирования авиабилетов из Санкт-Петербурга и Москвы в Стамбул выросли в 4,6 и 3,3 раза соответственно. В "Авиасейлс" уточнили, что на Турцию в 2026 году приходится 15% всех зарубежных бронирований. Средняя стоимость билета в одну сторону - 15 744 рубля, а проживания - 8300 рублей в сутки (данные "Островка").

При этом по бронированию жилья на первом месте находится Беларусь: ночь в среднем стоит 7200 рублей. Это объясняется развитым железнодорожным сообщением - по покупке авиабилетов страна занимает лишь шестое место.

На втором месте по продажам билетов - Китай. Перелет в одну сторону обойдется в среднем в 32 568 рублей, суточное проживание - в 10 000 рублей. В "Островке" добавили, что Китай стал лидером по темпам прироста бронирований: +83% год к году.

Далее следуют Армения (билет 11 679 руб., проживание - 5800 руб./сутки), Узбекистан (11 510 руб. и 5400 руб.), Грузия (15 698 руб. и 5350 руб.) и Таиланд (33 265 руб. и 9200 руб.).

Как правило, россияне выбирают безвизовые страны или те, где виза оформляется легко. Но есть и исключения. Несмотря на визовые сложности, туристы продолжают ездить в Италию. Эксперт Российского союза туриндустрии, гендиректор VCP Михаил Абасов напоминает: с ноября в ЕС действует правило об однократных визах (с отдельными исключениями). Теперь путешественникам нужно оформлять визу на каждый новый въезд. Более того, с 10 апреля в Шенгенской зоне начала работу автоматизированная система для въезда и выезда, в рамках которой у каждого туриста будут собираться биометрические данные. Эксперты отмечают, что нововведение привело к росту очередей на пограничном контроле. Тем не менее Италия входит в топ-15 по авиабилетам и в топ-10 по проживанию. Перелет - 16 045 рублей, сутки жилья - около 13 000 рублей.

Стоит учесть, что в этом году может усложниться въезд в Черногорию. Сейчас виза россиянам не нужна, но страна планирует вступить в ЕС - ограничения могут появиться уже в сентябре.

Безвизовый список пополняется. В прошлом году в него вошли Китай, Иордания и Оман, а с 11 мая 2026 года к ним присоединится Саудовская Аравия. Кроме того, Минэкономразвития ведет переговоры о безвизовом режиме с Индией (для групповых туров).

Идеальным кандидатом для расширения безвизового режима мог бы стать Бахрейн, который уже проявляет гибкость в визовой политике, считает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

"Второе перспективное направление - Пакистан и Бангладеш. Введение безвизового режима решило бы проблему нелегальной миграции, легализовав трудовые потоки, и одновременно разблокировало дешевые цепочки поставок для ретейла и строительства", - продолжает он.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян полагает, что безвиз был бы полезен с Южной Кореей и Японией - туда и сейчас едут немало российских туристов, хотя визы оформляются быстро, в течение нескольких дней.

Гареев напоминает и о странах Латинской Америки - Никарагуа и Венесуэле. Упрощение въезда позволило бы направлять специалистов без месячных согласований, что критически важно для поддержания устаревших стратегических промышленных объектов, построенных еще во времена СССР.

Сейчас россиянам не нужна виза для посещения около 120 стран.