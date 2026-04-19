«По команде можно поклониться». Туристам дали рекомендации, как себя вести в КНДР

Эксперты отмечают рост интереса российских туристов к Северной Корее (в прошлом году эту страну посетили 5 тыс. соотечественников, а в 2024-м – 1,5 тыс.) и предупреждают: в КНДР для иностранцев установлены жесткие рамки поведения. Разработаны свои правила для осмотра достопримечательностей, общения с местными жителями, фотосъемки и так далее и тому подобное.

Например, во время путешествия нельзя покидать отель или экскурсионную группу без сопровождения государственного гида. Любые перемещения – только по заранее утвержденному маршруту, отклоняться от него не разрешается. Общаться с местными жителями можно только по предварительному согласованию исключительно в присутствии сопровождающего. Вопросы о политике и экономике страны – табу.

Даже между собой запрещено обсуждать международную политику, шутить по поводу государства и его руководства, да и просто громко разговаривать.

«При подходе к монументам и памятникам нужно снять головной убор, не смеяться, не жевать. По команде гида группа может поклониться – это жест уважения», – пишет «Парламентская газета».

Фотографировать памятники государственным деятелям КНДР можно только полностью, без обрезки фигур. А вот селфи на их фоне под запретом. Также нельзя снимать военные объекты, солдат, бедные районы или поврежденные здания.

При выезде из страны запрещено забирать газеты с изображениями северокорейских лидеров, политическую литературу, местные SIM-карты и валюту.

Напомним, в июле 2025 года между Москвой и Пхеньяном впервые были запущены прямые авиарейсы, а ранее возобновилось беспересадочное железнодорожное сообщение.