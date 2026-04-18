Популярные отели Дубая закрываются как минимум до осени

Забронировать номера в двух популярных отелях Дубая – The St. Regis на острове Палм-Джумейра и Armani Hotel в небоскребе Бурдж-Халифа – в ближайшие месяцы не получится. Первый, как пишут в соцсетях, закрылся до сентября, второй – до четвертого квартала, то есть до октября.

Мы проверили информацию: действительно, номера в The St. Regis, входящем в сеть Marriott, после летнего перерыва доступны для бронирования начиная с осени, причем если в сентябре цена – от 14 тыс. руб. за сутки на двоих, то в октябре в 2 раза выше. Что касается Armani, то здесь все сложнее – ни на сайте отеля, ни через сервис Booking.com в этом году заказать проживание не получится. Во всяком случае, сейчас такой возможности нет. Редакция направила в гостиницы официальные запросы с предложением разъяснить ситуацию.

Вероятно, решение о приостановке работы связано с низким спросом из-за конфликта на Ближнем Востоке. В частности, из России туры в ОАЭ не продаются, поехать можно только самостоятельно. Судя по чатам дубайских отелей, туристов там сейчас немного. «Это долгожданная возможность провести реновацию, и ей, видимо, решили воспользоваться», – предположил в разговоре с корреспондентом TourDom.ru руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Ранее мы писали, что отель Jumeirah Burj Al Arab в Дубае временно прекратит работу. Оператор объекта объявил о масштабной программе реставрации, которая продлится 18 месяцев.