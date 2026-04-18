Российские авиакомпании пока не смогут летать над Ираном

Российским авиакомпаниям пока по-прежнему запрещено выполнять полеты через воздушное пространство Ирана минимум до 15 мая, несмотря на то что власти страны постепенно смягчают ограничения, заявили в Росавиации.Как пояснили в ведомстве, решение принято с учетом рекомендаций Росавиации, а также позиций Минтранса и МИД России, сообщает ТАСС. Специалисты сейчас продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и анализировать работу воздушного транспорта. Если правила изменятся, об этом обещают объявить отдельно.

При этом в самом Иране ситуация постепенно нормализуется. Там открыли полеты в восточной части воздушного пространства и возобновили работу шести аэропортов, включая две авиагавани Тегерана. Сегодня туда прибыл первый пассажирский рейс из Омана.

Как сообщалось ранее, в ближайшую неделю столичные аэропорты будут работать ежедневно примерно по 11 часов – с 03:30 до 14:30 по всемирному времени (с 06:30 до 17:30 по Москве). Такой режим, как ожидается, сохранится как минимум до 25 апреля.