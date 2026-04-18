Российские туристы застряли в Китае

Рейсы судов на воздушной подушке между Благовещенском и китайским Хэйхэ сегодня были отменены из-за начала активного ледохода на Амуре. Туристы с обеих сторон не могут пересечь границу.

Часть пассажиров в Благовещенске узнала об отмене уже после того, как прибыла в зону ожидания на таможне, сообщают телеграм-каналы «Туристическая логистика Благовещенск – Хэйхэ» и «Хэйхэ». Со стороны Хэйхэ люди также ожидают отправления по несколько часов. Смогут ли возобновится перевозки, неизвестно. При этом билеты на альтернативные автобусные маршруты через пункт пропуска Кани-Курган, по словам участников чатов, полностью распроданы.

Издание Biang.ru, со ссылкой на телевидение Хэйхэ сообщило, что участок Амура вскрылся около 18 апреля 15:00 – примерно на 9 дней раньше климатической нормы, уровень воды при этом остается чуть ниже обычных значений.

Суда на воздушной подушке традиционно курсируют между городами в период межсезонья и начали работу в начале апреля. Ожидается, что в первых числах мая на этом участке Амура может стартовать летняя навигация.