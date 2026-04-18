Российские туристы переключаются с Пхукета на Самуи: сколько стоит отдых летом

На Пхукете заканчивается высокий сезон, и российские туристы все чаще присматриваются к другому тайскому острову – Самуи. Там лето как раз считается самым комфортным временем для отдыха. В АТОР отмечают рост спроса: путешественники бронируют как отдельные отели, так и пакетные туры, в том числе комбинированные с Бангкоком или Пхукетом.

Маршруты и стоимость перелета

Добраться до Самуи можно по‑разному. Один из маршрутов – с перелетом до Пхукета, а оттуда комбинированным трансфером: сначала автобус, потом паром. Дорога занимает около восьми часов.

Другой вариант – через Бангкок. Тут выбор шире. Самый быстрый и комфортный – прямой перелет из Бангкока в аэропорт Самуи, он длится всего час. Но билеты почти всегда дорогие, потому что маршрут контролирует Bangkok Airways – у компании монополия.

Если хочется сэкономить, пишет АТОР, то можно доехать из Бангкока автобусом или поездом, а затем пересесть на паром. Или долететь до Сураттхани, откуда автобус довезёт до пирса Донсак, а оттуда уже паромом на Самуи.

Цены на перелеты в июне 2026 года (туда-обратно на человека с багажом): Москва – Самуи – 97,9 тыс. рублей (с пересадкой в Бангкоке), Пхукет – Самуи – 14,4 тыс. (прямой, 55 минут), Бангкок – Самуи – 16,9 тыс. (прямой, 1 час 10 минут), Бангкок – Сураттхани – 9,5 тыс. (прямой, 1 час 15 минут, но до Самуи нужно добираться автобусом и паромом).

Сколько стоят туры на Самуи летом 2026

Туры на Самуи представлены в ассортименте практически у всех туроператоров, работающих на таиландском направлении. Минимальный бюджет поездки – от 215 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с перелётом и завтраками в отеле 4*.

Цены на туры на Самуи летом 2026 года (на 10 ночей, на двоих, с перелетом и завтраками) варьируются от 215 тысяч рублей за отель 4* в районе Чавенг до 1,3 млн рублей за пятизвездочный отель в Маенаме. В районе Бопхут тур на 10 ночей обойдется в сумму от 257 тысяч, в Маенаме – от 264 тысяч.

Среди пятизвездочных вариантов: Ламай – от 886 тысяч, Талинг-Нгам – от 347 тысяч, Чавенг – от 422 тысяч рублей. Комбинированные туры стоят от 306 тысяч (Самуи + Пхукет, 11 ночей) и от 205 тысяч (Самуи + Бангкок, 10 ночей). Все цены указаны на вылеты в июне, июле и августе 2026 года.