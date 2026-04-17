Во сколько обойдется летний отпуск в Таиланде в 2026 году

На лето тур на Пхукет будет стоить от 80 тысяч рублей на человека на девять ночей, выбор отелей на острове огромный, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

© ТАСС

Россияне променяли остров Пхукет на другой популярный курорт Таиланда — Самуи. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР). Данное явление связано, в том числе, с окончанием высокого туристического сезона на Пхукете. Из-за опасений, что на курорт пришли дожди, многие соотечественники устремились бронировать летние туры на Самуи. При этом уточняется, что «влажный» сезон в Таиланде весьма условный, и на самом Пхукете почти не бывает непрекращающихся ливней. Арзуманов объяснил, почему Самуи не может стать полноценной альтернативой.

«Самуи никогда не заменит Пхукет, так как там просто нет столько номерного фонда. На Пхукете в десятки раз больше отелей. Конечно, можно лететь на Самуи для разнообразия. Но это все-таки не альтернатива. На Пхукет есть прямые перелеты, а на Самуи чуть сложнее добираться. На Пхукете есть и бюджетные варианты, и более люксовые варианты размещения. Там сами по себе отели дешевле просто. На лето тур на Пхукет будет стоить от 80 тысяч рублей на человека на девять ночей, это без питания, но с перелетом, с трансфером. Более приличный отель – от 100 тысяч рублей, но и до ста тысяч ассортимент большой, выбрать можно неплохой. Если смотреть все острова, Паттайя будет дешевле», - рассказал он.

