Как туристам из Питера сэкономить на турах в Турцию

За 2 недели до майских праздников корреспондент TourDom.ru проверил стоимость турпакетов на Анталийское побережье Турции с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга 30 апреля – 1 мая и возвращением через 10 дней.

Первое наблюдение – из обоих мегаполисов на праздничные даты можно выбрать варианты с размещением практически в любом отеле категории 5*, в том числе с моментальным подтверждением – дефицита номеров не наблюдается.

Что касается стоимости, то выгоднее отправляться на отдых из столицы. В ценовую планку до 200 тыс. руб. на двоих вписываются туры в ряд востребованных отелей. Например, турпакет в Crystal Paradiso Aqua Collection 5* (Белек) обойдется от 179 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 17 апреля, пакет all inclusive или ultra all inclusive, данные сервиса «Турвизор». – Ред.)

Туры в Justiniano Deluxe Resort 5* (Аланья) стоят от 183 тыс. руб.

За отдых в Selectum Family Comfort Side 5* (Сиде) нужно заплатить от 185 тыс. руб.

Если отправляться в те же отели из Питера, то уложиться в ценник до 200 тыс. руб. на двоих получится лишь при размещении на 9 ночей. За 10 придется заплатить ощутимо больше, чем в случае вылетов из столицы: в Crystal Paradiso – на 26 тыс., в Justiniano – на 38 тыс., в Selectum Family – на 28 тыс. руб. Как видим, для экономных туристов вопрос «А не купить ли тур из Москвы?» актуален. Конечно, при этом нужно учитывать, что дорога в столичный аэропорт и обратно тоже стоит денег.

