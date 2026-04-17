Пять пассажиров высадили из самолета из-за их веса

Пять пассажиров авиакомпании EasyJet вынудили покинуть самолет из-за их веса. Об этом стало известно Daily Star.

Инцидент произошел 11 апреля в аэропорту Саутенд, Великобритания. Перед вылетом в Малагу, Испания, командир воздушного судна (КВС) вышел к туристам и сообщил, что борт не сможет взлететь, если не высадить шесть человек. В противном случае КВС пригрозил оставить весь багаж клиентов в воздушной гавани.

Причиной технических неполадок стал перевес.

«Я не могла поверить в происходящее. Сначала я подумала, что он шутит», — поделилась впечатлениями пассажирка Келли Уэйанд.

По словам очевидицы, пять человек покинули борт в течение 10 минут. Airbus A319 отправился в авиагавань назначения. Пострадавшим британцам предоставили бесплатный перелет в Лондон. Им также обещали компенсировать авиабилеты и отправить на испанский курорт другим рейсом. Позже авиаперевозчик уточнил, что весовые ограничения были вызваны погодными условиями и короткой взлетно-посадочной полосой аэродрома.