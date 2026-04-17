Отдых на Пхукете летом назвали опасным

Отдыхать летом на таиландском Пхукете не всегда безопасно из-за шторма и больших волн, заявил НСН генеральный представитель TEZ TOUR в Юго-восточной Азии Андрей Снетков.

Россияне променяли остров Пхукет на другой популярный курорт Таиланда — Самуи. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР). Данное явление связано, в том числе, с окончанием высокого туристического сезона на Пхукете. Из-за опасений, что на курорт пришли дожди, многие соотечественники устремились бронировать летние туры на Самуи. При этом уточняется, что «влажный» сезон в Таиланде весьма условный, и на самом Пхукете почти не бывает непрекращающихся ливней. Снетков же уверен, что это не заблуждение, а нормальное поведение.

«На Пхукете низкий сезон - это не только про постоянный или переменный дождь. Это про изменение самой структуры отдыха. Апрель-май здесь самое пекло. Влажность настолько сильная, что ты потеешь, просто выйдя на улицу. В это время на Пхукет приходят и первый настоящий шторм. Океан начинает раскачиваться, вода из бирюзовой превращается в зоне прибоя в мутную. В июне-августе дожди становятся регулярными, но они не так страшны, как волны. Купаться на западном побережье в это время занятие опасное. Обратные течения работают и зачастую уносят. Красные флаги на пляже стоят постоянно. Далее до конца октября здесь очень влажные месяцы. Может лить неделю, но зато цены на люксовые отели и виллы в это время просто смешные, многие выбирают это время, чтобы пожить тут на полную катушку», - рассказал он.

Он также подсказал, чем россиянам заменить Пхукет в летний сезон.

«Реальная замена Пхукету летом - это Паттайя и Хуа Хин. Если важно именно море без риска для жизни, то в эти же месяцы на материке всё гораздо спокойнее. В Паттайе и Хуа Хине нет открытого океана. Сиамский залив защищает от тех самых волн. Низкий сезон здесь выражен очень слабо. Да, дожди бывают, но море остается спокойным, и купаться можно 365 дней в году. Пока Пхукет штормит, на Самуи, Пангане и Тао начинается второй высокий сезон. Самое идеальное время здесь именно июнь, август. Пока на Пхукете красные флаги, на Самуи море — как стекло. Никаких волн, вода прозрачная, солнце светит почти всегда. Самуи находится в другой части Таиланда, и циклон, который заливает Пхукет, просто не переваливает через горы материка. Самуи это прекрасный выбор на лето. Если бюджет поджимает или нет возможности лететь на острова, тогда Хуа Хин или Паттайя», - добавил он.

