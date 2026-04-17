В Абхазии кафе берут 1000 рублей за вход и 1500 депозита за чашку кофе

Российские путешественники всё чаще выражают недовольство работой заведений общепита в Абхазии. Туристы, рассказывают о шокирующих правилах одного из популярных кафе в историческом здании: вход в заведение стоит 1000 рублей, и для многих посетителей эта плата становится неприятным сюрпризом.

Кроме того, во многих абхазских кафе и ресторанах введён обязательный депозит в размере 1500 рублей. Эти правила действуют даже в том случае, если гость хочет выпить только чашку кофе. Именно из-за таких порядков некоторые туристы предпочитают уходить, не сделав заказ. Это называется «борьбой с бедными русскими туристами»: заведения таким образом пытаются отсечь неплатёжеспособных гостей в разгар высокого сезона.

Рост цен и наплыв туристов

Жалобы на дороговизну и неоправданно высокие требования поступают на фоне резкого подорожания отдыха в Абхазии в период майских праздников. По данным туроператоров, стоимость проживания и питания достигает пика к 30 апреля. Эксперты советуют переносить поездку на несколько дней до или после продолжительных выходных, чтобы сэкономить до половины бюджета.

При этом туристам напоминают: не стоит ждать от Абхазии сервиса уровня Турции или Сочи. Республика только наращивает туристическую инфраструктуру, и многие заведения работают в условиях жёсткой конкуренции за поток отдыхающих, который в последние годы бьёт рекорды. По данным местных властей, в 2025 году Абхазию посетили более 1,5 млн туристов, что создало колоссальную нагрузку на общепит и гостиничный сектор.

Реакция бизнеса и властей

Представители абхазского ресторанного бизнеса в ответ на критику заявляют, что платный вход и депозиты — это вынужденная мера. В популярных местах, где много желающих просто «посмотреть интерьер» без заказа, залы переполняются, а обслуживание реальных клиентов страдает. Депозит же гарантирует, что посетитель сделает заказ, а не займёт столик на час с чашкой чая.

Однако независимые эксперты сходятся во мнении, что подобные практики отпугивают туристов и вредят имиджу Абхазии как демократичного и доступного направления. Власти республики пока официально не комментируют ситуацию, но в профильных ведомствах обсуждается возможность введения правил информирования туристов о дополнительных сборах ещё на этапе входа в заведение.

Несмотря на претензии к качеству обслуживания и поведению персонала, Абхазия по-прежнему пользуется спросом у россиян. Однако если тенденция с «завышенными депозитами» и «платными входами» продолжится, республика рискует потерять часть лояльной аудитории, которая сейчас активно ищет альтернативы на российских курортах и в других странах СНГ.

