Туристы жалуются на невозможность оформить британские визы

Телеграм-каналы с миллионной аудиторией сегодня рассказали о сложностях туристов, оформляющих визы в Великобританию. Журналисты непрофильного издания сообщили, что сейчас желающие поехать на Туманный Альбион не могут записаться на подачу документов в визовый центр. А все потому, что существуют посредники, которые выкупают их себе и далее перепродают эти места. Редакция TourDom.ru выяснила, как обстоят дела на самом деле.

Трудности с поиском свободного слота для подачи документов у туристов действительно есть. Но это не проблема только сегодняшнего дня. Она существует уже достаточно давно и является, можно сказать, постоянной. Представители визовых агентств винят во всем британские власти:

«Они дают слишком мало слотов. Их гораздо меньше, чем желающих».

Перед летним сезоном нехватка, как правило, ощущается еще сильнее.

Посредники с ботами, которые машинным путем за считаные секунды бронируют слоты, что добавляет в систему онлайн-записи VFS Global, тоже не выдумка.

«В России запись на визу в Британию очень сложная сейчас. Только через боты. И даже среди них конкуренция. Нет гарантии, что заплатишь и сразу же получишь свободное место», – рассказали TourDom.ru в одном из визовых агентств.

Использование ботов – это не камень преткновения одних лишь соискателей британских виз. Они мешают и тем, кто оформляет шенгены. Исключением является пока лишь японский ВЦ, где на посредников не жалуются. А заявленная в первоисточнике Shot сумма в 25 тыс. – это не баснословная сумма в сравнении с вышеназванными странами Единого пространства. Бывают и выше.

Тем, кто не хочет переплачивать посредникам или хотя бы гарантированно за сравнимые деньги получить визу в более-менее предсказуемый срок, советуют ехать в соседний Казахстан. И в Астане, и в Алматы в апреле можно было найти свободные места на 3–4 дня вперед. Законодательство позволяет сдавать биометрию и получать туристическую визу в другой стране.

В любом случае оформление визы на Туманный Альбион достаточно долгий процесс. Закладывать на него нужно пару месяцев.

Ранее TourDom.ru писал, что Великобритания полностью перешла на электронные визы.