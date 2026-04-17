В Израиле возобновляется работа туристических объектов

В Израиле начала постепенно восстанавливаться работа туристической инфраструктуры, снова открываются национальные парки, музеи и другие объекты для посетителей.

© tourdom.ru

Как сообщили в министерстве туризма страны, уже возобновили работу многие природные и исторические локации. Среди них – Эйн-Геди, Эйн-Авдат, Иродион, Тель-Мегиддо и Каср-эль-Яхуд. Также открыты пляжи Бет-Янай, Пальмахим и Ашкелон. При этом часть объектов работает с ограничениями – в некоторых случаях требуется предварительная регистрация.

В Иерусалиме вновь доступны ключевые религиозные и культурные достопримечательности, включая Храм Гроба Господня, Стена Плача и Храмовая гора. Также открылись музеи, Башня Давида, Город Давида и национальная библиотека. В Тель-Авиве также постепенно начинают работать музеи.

Параллельно восстанавливается авиасообщение. С 12 по 29 апреля рейсы в Тель-Авив поэтапно запускают El Al, Blue Bird Airways, TUS Airways, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Smartwings, Hainan Airlines.

Росавиация ранее разрешила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль с 16 апреля по 15 мая с ограничениями по времени вылетов – с 07:00 до 01:00 мск. При этом воздушное пространство Ирана для них остается закрытым.

Отдельные авиакомпании уже объявили собственное расписание. Так, «Азимут» с 29 апреля запускает рейсы в Тель-Авив из Минеральных Вод (раз в неделю, вылет в 08:10), из Краснодара (по средам в 16:40), а также из Сочи (по четвергам в 07:00). В свою очередь, Red Wings планирует выполнить первый рейс после перерыва уже 17 апреля.