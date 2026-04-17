Из ГИС ЭП не могут исключить данные о проданных, но не состоявшихся турах в ОАЭ

У туроператоров не получается скорректировать переданные в ГИС «Электронная путевка» (ЭП) сведения о ранее реализованных турах в ОАЭ. О проблеме порталу TourDom.ru рассказали несколько участников рынка.

Как поделился руководитель одной из туроператорских компаний, в первом квартале этого года немалая доля продаж у него пришлась именно на Эмираты. Однако в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке туры не состоялись. При этом технической возможности отразить этот факт в уже отправленной в ЭП информации нет. Сведения об объемах реализации, полученные Минэкономразвития, так и остаются завышенными. Более того, они не соответствуют данным об общей цене реализованного турпродукта за I квартал (ОЦТП), переданным в «Турпомощь», – именно они верные, так как в этом случае есть возможность оперативной корректировки.

Одна из версий, почему исправление сведений в ЭП недоступно, – отсутствие технической поддержки электронной системы. Как рассказали порталу TourDom.ru в одном из туроператоров, две недели назад якобы состоялся тендер, по итогам которого определена компания для техсопровождения ГИС, но она еще не приступила к работе. Между тем на официальном портале «Электронной путевки» никаких сообщений об этом пока нет. Мы направили запрос в Минэкономразвития – ведомство, курирущее ЭП, – с просьбой прояснить ситуацию.

Как отмечает руководитель «Турпомощи» Александр Осауленко, на основании сведений в «Электронной путевке» определяется размер взноса туроператора в фонд персональной ответственности. Однако при этом в расчет берутся показатели не за квартал, а за год. Поэтому участникам рынка остается надеяться, что до конца 2026-го у них появится техническая возможность скорректировать в ЭП данные о проданных, но не состоявшихся турах в ОАЭ. Тогда сумма взносов будет отвечать фактическим объемам реализации.

