Самолет Jet2 не долетел до Канар

Летевший на Канары пассажирский самолет авиакомпании Jet2 экстренно сел в Португалии из-за дыма на борту. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел 16 апреля на рейсе из Великобритании на остров Гран-Канария, Испания. Через полтора часа после взлета салон лайнера заполнился дымом — это встревожило туристов, и командир воздушного судна запросил аварийную посадку по пути следования. Борт направили в Фару.

Посадка в аэропорту прошла успешно. О пострадавших не сообщается. Известно, что воздушное судно продолжило полет в аэропорт назначения после внеплановой остановки.

