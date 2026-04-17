Карты MasterCard белорусского Альфа-Банка перестанут работать в ЕС

С 21 апреля карты MasterCard белорусского филиала Альфа-Банка перестанут работать в ряде европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию и другие государства Европы.

Как сообщили в финорганизации, в этих странах станет невозможно снимать наличные в банкоматах, оплачивать покупки – как офлайн, так и онлайн, а также переводить деньги с карты на карту через локальные сервисы.

Клиентам, которые уже находятся за границей, рекомендовано заранее снять наличные. До 17 июня банк отменил комиссию за вывод собственных средств за рубежом. Также предлагается перевести деньги на карты других белорусских банков через систему ЕРИП.

При этом в Беларуси и странах, не попавших под ограничения, карты продолжат работать в обычном режиме.

Ранее аналогичные ограничения ввела Visa. С 18 марта она запретила расчеты картами трех белорусских банков – Белагропромбанк, Белгазпромбанк и филиала Альфа-Банка – на территории стран Евросоюза и ряда других государств. В результате их клиенты лишились возможности проводить платежи, в том числе через международные сервисы, если обработка транзакций проходит через европейскую инфраструктуру.

В качестве альтернативы тогда рассматривались карты MasterCard, однако теперь ограничения затронули и их использование в европейских странах.