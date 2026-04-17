Туристке не дали улететь в Египет с иконкой в сумочке

В аэропорту Уфы сотрудники таможенного поста выявили у пассажирки, вылетавшей в Шарм-эль-Шейх, фрагмент старинной панагии «Троица Ветхозаветная». Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

© tourdom.ru

Как уточняется, предмет религиозного назначения был обнаружен в дамской сумке во время досмотра. По словам женщины, она использовала панагию в качестве личного оберега и не знала о действующих ограничениях на вывоз из России культурных ценностей, возраст которых превышает сто лет.

Панагия представляет собой нательный образ, который традиционно носят архиереи как знак высокого церковного сана. Проведенная экспертиза установила, что изъятый фрагмент «Троицы Ветхозаветной» изготовлен в первой половине XIX века из медного сплава и обладает историко-культурной ценностью.

В отношении туристки возбуждены административные дела по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Материалы направлены в суд, сообщил начальник таможенного поста Константин Архиреев.

Ранее в том же аэропорту был зафиксирован схожий случай: пассажирку, направлявшуюся на отдых в Хургаду, задержали из-за нательного креста. Экспертиза показала, что изделие датируется XVIII веком и подпадает под ограничения. Суд назначил женщине штраф, однако постановил вернуть ей семейную реликвию.