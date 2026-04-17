Эксперты по-разному оценили возможность продления алкогольного эксперимента в Таиланде

Институт исследований систем здравоохранения Таиланда (HSRI) не смог дать однозначную оценку последствий смягчения правил продажи алкоголя, которые были введены перед Новым годом. Власти сняли запрет на торговлю в период с 14:00 до 17:00, но эксперты пока не видят изменений для экономики, а от этого зависит дальнейшие решения о продлении эксперимента после 1 июня, пишет The Nation.

HSRI опросил представителей государственных ведомств, полиции, бизнеса и общественных организаций о влиянии послаблений на финансовые показатели турбизнеса, безопасность на дорогах, поведение потребителей. Они разошлись во мнениях по этим вопросам. Часть экспертов отмечает рост числа посетителей в ресторанах, другие не видят заметного экономического эффекта. Некоторые считают, что главными критериями должны быть производительность труда и туристическая активность, а другие видят первоочередную задачу в обеспечении общественной безопасности.

HSRI подготовил для правительства Таиланда отчет с предложениями, какие меры надо принять, если эксперимент продлят после 1 июня. В их числе усиление контроля за заведениями и ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом виде, включая возможное лишение прав на 90 дней.