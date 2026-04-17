Пчела остановила пассажирский самолет

В Австрии пчела остановила 29-тонный пассажирский самолет авиакомпании Austrian Airlines, который готовился к вылету из Инсбрука в Вену. На борту находилось 107 человек. Об этом сообщает The Aviation Herald.

Самолет вырулил на взлетную полосу, двигатели набрали обороты. И в тот момент, когда лайнер разгонялся до скорости 150 км/ч, пилоты заметили, что показания датчиков не сходятся.

Взлет был экстренно прерван. Самолет зарулил обратно к терминалу. Пассажиров высадили. Началось расследование.

Причина оказалась неожиданной. В трубку Пито, небольшое устройство в носовой части самолета, которое измеряет скорость потока воздуха и передает данные на приборы, залетела пчела.

Трубка Пито - один из самых важных датчиков на любом самолете. Именно от ее показаний зависит корректная работа указателя скорости. Если трубка забита, данные искажаются и пилоты видят на приборах не ту скорость, с которой самолет на самом деле движется.

Всего на борту находилось 107 человек, 102 из которых - пассажиры. Из-за насекомого им пришлось ждать резервный борт почти пять часов.

Инцидент с пчелой далеко не единственный случай. Так, например, в 2019 году в индийском аэропорту Мумбаи был задержан Boeing 737 авиакомпании SpiceJet. Причина - крыса, которая прогрызла провода в отсеке авионики. Самолет простоял на земле трое суток, пока техники восстанавливали поврежденную проводку.

В 2016 году в московском аэропорту Домодедово при предполетном осмотре самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний" техники обнаружили птичье гнездо в воздухозаборнике двигателя. Птицы свили его за одну ночь. Взлет был отложен на несколько часов.

В 2018 году самолет авиакомпании Qantas пришлось экстренно сажать после вылета из Сиднея. Причина оказалась банальной: в топливный бак попала апельсиновая корка. Как именно - так и осталось загадкой, но корка забила топливный фильтр, двигатели начали терять мощность, и пилоты приняли решение вернуться.