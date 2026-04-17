Названы самые красочные города мира для путешествий

Лиссабон назван самым красочным городом мира для путешествий. Соответствующий рейтинг составил сервис для туристов JustCover.

Уточняется, что эксперты проанализировали почти 80 направлений по количеству уникальных оттенков на фотографиях. В португальском Лиссабоне было выявлено более 2,6 миллиона уникальных цветов. На втором месте оказался Куала-Лумпур, Малайзия, с 2,5 миллиона оттенков. Замкнул тройку лидеров еще один португальский город — Порту.

В топ-10 также попали Картахена (Колумбия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Гуанахуато (Мексика), Гавана (Куба), Ханой (Вьетнам), Новый Орлеан (США), Медельин (Колумбия).

Ранее австралийский Мельбурн назвали лучшим городом мира для путешествий в 2026 году. Так, эксперты и обычные туристы порекомендовали посетить Мельбурн ради столетних кулинарных традиций, красивых улиц и баров на крышах.