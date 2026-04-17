Захарова уличила Францию в лукавстве в вопросе с визами для россиян

Посольство Франции, заявившее, что правила выдачи виз россиянам не изменились, умолчало о последствиях отмены упрощенного порядка в 2022 году. Это привело к дополнительным издержкам для туристов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Утверждая, что “правила для российских граждан, обращающихся за визами, не претерпели существенных изменений”, французская сторона лукавит, забывая добавить, что в 2022 году Евросоюз в одностороннем порядке прекратил действие успешно применявшегося соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Это привело к увеличению стоимости шенгенской визы с 35 до 80 евро, росту количества отказов в выдаче виз, сокращению сроков пребывания», – говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

Она также отметила, что Франция выдает россиянам в основном однократные визы под конкретные поездки. Поэтому туристы вынуждены каждый раз заново подавать полный пакет документов и нести дополнительные расходы.

Представитель МИД обратила внимание на то, что до пандемии COVID-19 французская сторона выдавала гражданам России ежегодно около полумиллиона виз, а в 2025 году их число сократилось до 150 тыс.

При этом Россия сохранила упрощенный порядок оформления разрешений туристам из ЕС в электронном виде в режиме онлайн в течение 4 дней, добавила Захарова.