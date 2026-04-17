Общественный транспорт в Турции будет бесплатным один день

В Турция 23 апреля сделают бесплатным проезд в общественном транспорте по всей стране – в честь Дня национального суверенитета и защиты детей. Соответствующее решение опубликовано в официальной газете Resmi Gazete. Это коснется как городских, так и пригородных перевозок, пишет RussianTurkiye.

Местные жители и туристы смогут бесплатно пользоваться линиями Başkentray, Marmaray и İZBAN, линией Sirkeci – Kazlıçeşme, а также метро Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy. Кроме того, бесплатным станет весь муниципальный транспорт, включая автобусы, метро и трамваи.

В Турции бесплатный проезд в общественном транспорте регулярно вводят не только 23 апреля, но и в дни крупных религиозных праздников, таких как Рамазан-байрам и Курбан-байрам. Похожая практика есть и в других странах именно в праздничные дни. Например, во Франции это правило действует 21 июня во время фестиваля музыки Fête de la Musique. В Германии в ряде муниципалитетов бесплатный проезд вводят 22 сентября во Всемирный день без автомобиля. В Испании подобные меры часто приурочены к местным праздникам, например 24 июня в день Сан-Хуана.