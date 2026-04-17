Какие страны Европы чаще всего выдают шенген россиянам

Испания, Франция, Италия и Греция названы в числе стран Европы, которые чаще всего выдают шенгенские визы россиянам. Об этом рассказал в беседе с Даниил Сергеев.

Эксперт также отметил, что в 2026 году процент одобрения разрешений на въезд в европейские страны остался на уровне 2025-го. Насчитывается около 8-9 процентов отказов. Сергеев добавил, что Франция и Испания рассматривают заявления на шенген три недели, Италия — два месяца, Греция — две недели.

«Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных», — пояснил специалист.

Ранее российский тревел-блогер назвал Францию наиболее часто выдающей шенген россиянам страной Европы. По словам автора ролика, подавать заявление на визу Франции можно даже с чистым паспортом или без работы.