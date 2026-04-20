Дубайские отели закрылись до осени

Туристам, планировавшим летний отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах, придется экстренно менять маршруты. Как выяснилось, сразу несколько знаковых гостиниц Дубая, включая The St. Regis на Палм-Джумейре и Armani Hotel в Бурдж-Халифе, приостановили прием постояльцев до сентября-октября 2026 года на фоне напряженной обстановки в ближневосточном регионе.

Отель The St. Regis на Палм-Джумейре закрыт на ремонт до осени 2026 года, рассказали представители гостиницы. Бронирование номеров недоступно на всех крупных онлайн-площадках вплоть до сентября, а его средняя стоимость составит около 14 тыс. рублей за ночь.

Схожая ситуация и с другим знаковым местом — дизайнерским Armani Hotel в небоскребе Бурдж-Халифа: он приостановил прием гостей с 1 апреля 2026 года. Ожидается, что отель вновь откроется только в четвертом квартале этого года после проведения полномасштабной реновации.

Российские туристические компании уже начали реагировать на перемены. Как сообщил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, продажи путевок в ОАЭ временно приостановлены.

Впрочем, у туристов из России остается возможность организовать поездку в Дубай самостоятельно, без помощи туроператоров. При этом специалисты туристической отрасли отмечают, что многие гостиницы намерены использовать вынужденный простой для планового обновления номерного фонда и проведения ремонтных работ.

Таким образом, туристам, запланировавшим поездку в Дубай на ближайшие месяцы, стоит внимательно отнестись к выбору жилья и заранее уточнять статус работы отелей. На фоне временного закрытия ряда знаковых гостиниц эксперты рекомендуют рассматривать альтернативные варианты размещения, а также бронировать номера с возможностью бесплатной отмены.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в ОАЭ упал на 65% из-за конфликта. Депутат Кривоносов призвал россиян не рисковать ради путешествия на Ближний Восток.