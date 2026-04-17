Куда пассажиры «Аэрофлота» полетят отдыхать на майские праздники

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала рейтинг наиболее востребованных направлений на период майских праздников 2026 года. Анализ бронирований охватывает даты с 30 апреля по 10 мая и включает вылеты из Москвы и Красноярска.

© tourdom.ru

Среди внутренних маршрутов из столицы наибольший спрос зафиксирован на рейсы в Калининград и Сочи. В число лидеров также вошли дальневосточные направления – Владивосток и Хабаровск, а также традиционно популярные Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Существенный интерес пассажиры проявляют к поездкам в Казань, Краснодар, Мурманск и Петропавловск-Камчатский. В статистику включены перелеты, выполняемые как самим перевозчиком, так и «Россией» и iFly.

На международных направлениях из Москвы первое место по числу бронирований занимает Стамбул. Высокий пассажиропоток также отмечен на маршрутах в Мале, Ереван и Анталью. В список популярных зарубежных вылетов вошли Минск, Пхукет, Шанхай, Гуанчжоу, Нячанг и Пекин.

Из Красноярска чаще всего бронируют перелеты в Сочи, Благовещенск и Пекин. Востребованными остаются также Иркутск и Пхукет. Кроме того, пассажиры активно выбирают рейсы в Краснодар, Ташкент, Екатеринбург, Владивосток и Алматы. В этом сегменте учитывались в том числе перелеты, выполняемые авиакомпанией «Россия».