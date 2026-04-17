Россия ждет от Замбии финальную версию соглашения по безвизу

Москва ожидает, что власти Замбии в ближайшее время направят российской стороне финальную версию соглашения о взаимной отмене виз. Об этом заявил посол РФ в африканской республике Азим Ярахмедов.

По его словам, стороны подтвердили заинтересованность в заключении документа, который сейчас проходит завершающую стадию согласования. Дипломат выразил надежду, что Лусака вскоре передаст полностью подготовленный к подписанию проект.

Параллельно обсуждается возможность восстановления прямого авиасообщения между столицами двух стран. Этот вопрос Азим Ярахмедов поднимал на переговорах с министром транспорта и логистики Замбии Фрэнком Тайали. В профильном ведомстве республики отметили, что запуск рейсов потребует подписания отдельного соглашения, в том числе с участием авиакомпании «Аэрофлот», для урегулирования технических аспектов.

Как подчеркнул посол, перспективы загрузки возможных рейсов пока остаются неопределенными. По оценкам дипмиссии, потенциальный пассажиропоток могут сформировать около тысячи замбийских студентов, обучающихся в России, свыше 200 российских граждан, проживающих в Замбии, а также порядка 150 туристов ежегодно. При этом дальнейшее развитие двусторонних отношений способно увеличить спрос на маршрут.

В настоящее время добраться до Замбии можно только с пересадками. Для граждан России действует упрощенный визовый режим: разрешение на въезд можно оформить онлайн либо получить по прибытии. По данным Министерства туризма Замбии, ежегодный поток туристов из России достигает примерно 15 тыс. человек.