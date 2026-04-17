Туристы удивились, сравнив цены на отели в Ницце и Казани

В соцсетях в последние дни активно форсятся посты, где сравнивают цены на отдых в Казани и Ницце. По версии первоисточника, прайс на проживание в майские праздники в столице Татарстана якобы вдвое выше, чем на Лазурном берегу. Как там подсчитали, номер на двоих в российском городе может стоить около 92 тыс. руб., а в центре Ниццы «такой же номер на праздниках» обойдется в 46 тыс.

© tourdom.ru

Понятно, что выбирать в оппоненты популярному российскому городу в пиковые даты курорт на Средиземном море в несезон все равно что сопоставлять твердое с холодным. Да и количество гостиниц в этих местах явно в пользу французского. Но тем не менее, поскольку тема вызвала такой широкий резонанс, редакция TourDom.ru посмотрела, какие предложения есть и там и там. Для чистоты эксперимента рассматривали варианты проживания на двоих с 1 по 3 мая.

В Казани в эти даты дешевле всего селиться в апартаментах посуточно – от 12 тыс. Если повезет, в некоторых гостиницах без звезд, можно найти проживание чуть дороже – 13 тыс. Но в целом желающим жить в отеле стоит закладывать в бюджет путешествия сумму гораздо больше.

«Берисон Камала» 3* готов приютить на 2 ночи за 48 тыс. с включенными завтраками. Четверки «Ривьера» и «Миллениум Panorama» будут немногим дороже – от 56 тыс. Ну а, например, в «Мираж» 5* на эти даты остался только президентский люкс за 239 тыс. Всего агрегаторы предлагают 16 вариантов в отелях. У тех, кто готов селиться в квартирах, есть выбор из двух сотен.

Что же с Ниццей? Арендовать комнатушку с кухней на длинные выходные можно за сравнимые с Казанью деньги – от 13 тыс. В комплекте вид на море (далеко не с первой линии, конечно), а еще балкон со столиком, где, видимо, можно завтракать, глядя на морскую гладь.

В отелях можно найти немало предложений от 20 до 25 тыс. без питания. Это как небольшие в старинном здании а-ля Hôtel Belle Meunière, так и новоделы наподобие Hotel Isidore Nice Ouest 3*. В ту же ценовую категорию идут отели 4* в районе аэропорта. Это порядка 5 км от города.

В центре Ниццы поселиться можно минимум за 30 тыс. Например, в ibis Nice Centre Gare или Saint Gothard Nice. Пожить в 3* – от 35 тыс., в 4* – от 40 тыс. В пятерке Boscolo Nice Hôtel & Spa – от 145 тыс. в двухместном полулюксе. Есть варианты и подороже – например, Hotel Du Couvent двухместный люкс за 619 тыс.

Ранее TourDom.ru проверял, действительно ли отели Анапы этим летом выставляют ценники выше, чем на Мальдивах.