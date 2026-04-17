Блогерша описала уловку мошенников в Китае

Российская тревел-блогерша, прожившая в Китае три года, описала уловку местных мошенников словами «использовали веру нации в приметы». Своим открытием она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что китайцы верят в то, что изображение обладает «силой». Поэтому увидеть лицо мертвеца или призрака перед поездкой для них считается плохим предзнаменованием — этим воспользовались местные водители такси. Они ставили на аватарки искаженные изображения, а когда пассажир в испуге отказывался от поездки в приложении DiDi, с их счета автоматически списывался штраф от двух до пяти юаней (от 22 до 55 рублей).

«Хотя точных сумм никто подсчитать не смог, известно, что некоторые успели очень хорошо навариться на этих схемах. За день такой "призрак" мог собрать тысячи отмен. Подсчитано, что успешные мошенники могли зарабатывать несколько сотен долларов в день, вообще не имея автомобиля и не выходя из комнаты», — объяснила блогерша.

Из-за скандала с водителями-мертвецами, транспортная компания обязала всех сотрудников проходить проверку на достоверность личности.

«Сегодня в Китае за призрака на аватарке можно получить не только бан, но и реальный срок за мошенничество», — добавила девушка.

