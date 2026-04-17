Назван топ безвизовых направлений для россиян летом

Летом 2026 года у российских туристов остается достаточно широкий выбор безвизовых направлений, но важно понимать, что «без визы» не всегда равняется доступности, вместе с тем необходимо учитывать особенности авиаперевозки и сезонность, рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства TravelЗависимость Анастасия Гончарова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала наиболее популярные и удобные для путешествий из России страны.

Неизменным лидером по соотношению цены и качества остается Турция, сообщила эксперт. К плюсам направления она отнесла огромный выбор отелей, прямые перелеты, комфортный климат и развитую инфраструктуру.

«Бюджетная альтернатива Турции, особенно если важны море и отели на "все включено" — это Египет, но температура воздуха здесь выше (хоть и легче переносится за счет более низкой влажности, и сервис порой хромает. Иногда на обе ноги», — Анастасия Гончарова, эксперт по туризму.

Для коротких поездок, гастрономического туризма и отдыха без сложной логистики, по словам специалиста, удобны Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Но эти направления, скорее, подходят для формата активного отдыха, указала она.

Незаслуженно забытым направлением турэксперт сочла Марокко. Здесь есть океан, восточный колорит, яркие краски и возможность как для пляжного, так и для активного отдыха, пояснила собеседница «Ленты.ру». Май и июнь она назвала оптимальными для экскурсий, июль-август — для пляжа, а сентябрь — для всего и сразу.

«Тунис также подзабыт после пандемии по причине сокращения рейсов. Из России летает всего одна авиакомпания, и выбор хороших отелей небольшой, но для любителей песчаных пляжей и формата "все включено" страна имеет место быть», — Анастасия Гончарова, эксперт по туризму.

Среди самых комфортных азиатских стран для лета эксперт выделила Вьетнам, который принимает россиян без визы. Есть прямые рейсы. Погода хорошая, но только в районе Нячанга и окрестностей, Фантьет и Фукуок лучше отложить до осени, обратила внимание спикер.

«Шри-Ланка, Таиланд, Китай тоже безвизовые и с большой вариацией полетов, но с сюрпризами по погоде. Выбирая эти направления, стоит учитывать, что высока вероятность провести пол отпуска под зонтом», — Анастасия Гончарова, эксперт по туризму.

Лето, по словам эксперта, является оптимальным сезоном для отдыха и на острове Бали. Сюда есть рейсы как прямые, так и с пересадкой. Из нюансов — особенности пляжей острова. Хороших мало, поэтому собеседница издания рекомендовала направление для активного отдыха, желательно со сменой локаций.

«Можно рассмотреть и Мальдивы. В летний период ниже сезон, за счет чего можно поймать хорошие предложения. Ну, а капризы погоды — норма для данного направления независимо от времени года», — сообщила Гончарова.

Еще есть станы Ближнего Востока, но в связи с обстановкой в регионе от поездок лучше воздержаться как минимум до осени, предостерегла специалист. Также не стоит планировать маршруты с пересадками в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Омане, добавила она.

