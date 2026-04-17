«Я боюсь быть украденной». Тревел-блогерша описала Мексику

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по Мексике с возлюбленным, описала свой главный страх в стране словами «я боюсь быть украденной». Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила подписчикам, что каждый день видит объявления с портретами пропавших людей.

«Они везде. Лица, имена — бесконечные списки молодых людей. Мы прекрасно понимаем, что это не кино — это чья-то жизнь», — поделилась путешественница.

Россиянка рассказала, что во время предыдущей поездки по латиноамериканской стране, она лишилась дорогостоящей техники — ее машину обокрали. Теперь девушка берет на любую прогулку с собой рюкзак, куда складывает ноутбук и документы.

Еще один страх Ершовой — дороги. Туристка часто оказывается на бесплатных автомагистралях из-за экономии средств. Однако на них, по словам местных жителей, часто происходят неприятные инциденты: машины останавливают, людей высаживают, а транспорт забирают. Опытная путешественница призналась, что настороженно относится к Мексике.

«Мне страшно, что со временем это чувство не изменится, а станет только хуже, и я уеду отсюда не с теплом, а с облегчением», — объяснила блогерша.

Ранее Ершова описала парки в Мексике фразой «парочки переплетаются руками и ногами». Она уточнила, что в местных парках люди не сидят на лавках, а лежат на траве. А ближе к вечеру там начинают появляться влюбленные пары.