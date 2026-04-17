Россиянам рассказали про безвизовый режим с Зимбабве

Россия и Зимбабве готовят соглашение о безвизовом режиме между двумя странами. Об этом сообщили РФ в африканской стране.

По словам представителей дипмиссии, основным направлением работы двух стран является туризм.

«Заключение соглашения об отмене визовых требований и запуск прямого авиасообщения рассматриваются в качестве факторов, которые ускорят данный процесс», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что соглашение между Россией и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 11 мая.

До того министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия захотела запустить безвизовый режим еще с тремя странами Азии. Речь идет о Малайзии, Бахрейне и Кувейте.