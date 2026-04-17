Почему Монголия внезапно начала набирать популярность у россиян

Россияне Монголию — в 2025 году турпоток в эту страну вырос на целых 25 процентов. В первую очередь туристов восхищает ее уникальная нетронутая природа — бескрайние степи, необъятное звездное небо, песчаные дюны и горные хребты, — а также самобытная культура, мистические традиции и древние памятники времен империи. Чем заняться на земле кочевников, как случайно не оскорбить хозяина при входе в юрту и какое блюдо монгольской кухни может шокировать одним своим видом — в материале «Ленты.ру».

Власти Монголии решили стремительно развивать туризм

Из-за резко континентального климата, характеризующегося долгой суровой зимой и коротким летом, Монголия традиционно сталкивалась с сезонными ограничениями в туризме. Однако в последнее время местное правительство занялось решением этой проблемы и разработало специальную программу «Годы для посещения Монголии». В рамках нее к 2028 году планируется привлекать в страну не менее миллиона иностранных туристов ежегодно.

Подобный амбициозный план уже приносит плоды. Согласно последним данным Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии, число иностранцев, посетивших страну в первом квартале 2026 года, увеличилось на 39 процентов.

143,4 тыс. иностранных туристов посетили Монголию с января по март 2026 года

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Монголии Борхуугийна Дэлгэрсайхана, из российской столицы в Улан-Батор будет летать авиакомпания Aero Mongolia. Сроки запуска авиасообщения пока неизвестны.

Как добраться до Монголии из России в 2026 году

Пока прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор не запустили, самый оптимальный вариант — перелет с пересадкой и повторной регистрацией в Иркутске. Самолеты летают три раза в неделю.

69,1 тысячи рублей стоят авиабилеты Москва — Улан-Батор с пересадкой в Иркутске на начало мая

Менее удобные и более долгие пересадки — в Астане, Алма-Ате и Пекине. Такие варианты подойдут путешественникам, которые хотят совместить поездку в Монголию с посещением Казахстана или Китая.

Если срок поездки не превышает 30 дней, виза россиянам не нужна — достаточно иметь действующий загранпаспорт

Страна звездного неба, юрт и кочевников

«Монголия дает то, чего сейчас почти нигде не купишь за разумные деньги. Звездное небо такое, что первые полчаса просто стоишь и смотришь вверх. Лошади, которых седлают для тебя прямо у юрты. Горизонт без единого здания — только трава, ветер и облака. И тишина, о которой в городе уже забываешь», — такими фразами описала свой опыт посещения Монголии автор тревел-блога «Путешествия с фотокамерой» Елена Лисейкина.

Многие побывавшие в этой стране Азии соотечественники обращают внимание на то, как в ней удивительным образом сплелись традиции времен Чингисхана и современность. Россиянка Ксения, которая вышла замуж за монгола, призналась, что была поражена бытом местных, многие из которых до сих пор живут в юртах и ведут кочевой образ жизни.

У меня раньше было скудное представление о Монголии, и столица Улан-Батор поразила своей современностью — с одной стороны, а с другой — соседством юрт и советских построек (например, мой муж жил в типовой панельной девятиэтажке, я в Хабаровске жила в такой же). И все это объединяет в себе один город Ксения живущая в Монголии россиянка

Монголия — огромная, но малонаселенная страна (она имеет наименьшую в мире плотность населения). По словам собеседницы «Ленты.ру», туристы могут долго ехать по степи и встретить лишь несколько юрт.

«Жители небольших городов, наверное, как и везде, хотят переехать в столицу — там небоскребы, кипит жизнь и сосредоточено большинство рабочих мест. Но вместе с тем люди сталкиваются с проблемой жилья. Снимать или купить квартиру стоит дорого. Проще поставить юрту недалеко от Улан-Батора и жить там. Из-за этого город окружает огромный частный сектор, состоящий из юрт и домов. Сразу заметен этот контраст, так как центр находится в низине, а на горах видны юрты», — рассказала живущая в Монголии россиянка.

Еще одна деталь, на которую обычно обращают внимание приезжие в Улан-Баторе, — обилие людей в национальной одежде (по-монгольски она называется дээл). Причем носит ее не только старшее поколение, но и молодежь.

«Молодые ее уже стилизуют, и получается очень круто и стильно. Она еще практически всегда такая яркая, что бросается в глаза, особенно туристам», — констатировала Ксения.

Как монголы относятся к россиянам и на каком языке общаться с местными

Монголы — дружелюбный народ, и к иностранцам, особенно россиянам, они относятся гостеприимно, отметила собеседница «Ленты.ру».

«Все-таки соседи, и еще многие помнят времена СССР. Хоть Монголия и не входила в его состав, в эти годы у наших стран были очень хорошие отношения. Старшее поколение говорит по-русски, так как они учились в Советском Союзе, а молодежь — больше по-английски», — добавила она.

Ксения также рассказала о том, как ее знакомая приехала в Улан-Батор во время праздника Цаган Сар (Новый год по лунному календарю) и во время прогулки по городу встретила семью местных жителей. Они разговорились, и монгольская семья предложила ей зайти в гости. Россиянке показали обряды, которые совершают в этот праздник, накормили ее и подарили подарки.

«Если вы приходите в гости к монголу, вам обязательно дадут чай, разные угощения и встретят как дорогого гостя», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Россиянин Михаил, который часто приезжает в Монголию по работе, тоже отметил гостеприимство местных. По его словам, иностранец в Улан-Баторе — достаточно привычное явление, но ему всегда и везде рады.

Молодежь при случае будет улыбаться и стараться заговорить с тобой на еще не освоенном английском, а старшее поколение — улыбаться и при первой возможности вставлять: «Привет, как дела, Путин — хорошо» Михаил россиянин, часто бывающий в Монголии

За пределами Улан-Батора люди в любой ситуации будут рады заговорить с собеседником на монгольском, даже если он не понимает, помочь или от всей души сделать вид, что готовы помочь, добавил россиянин.

«Дети в отдаленных аймаках (административно-территориальная единица первого уровня в Монголии — прим. «Ленты.ру») при встрече, скорее всего, будут показывать пальцем и смотреть как на снежного человека, поворачивая голову на 180 градусов с фокусом на тебя», — признался соотечественник.

Как устроен быт монголов

Юрты в Монголии — это не туристический аттракцион и не инсталляции «под старину», это места, где живут обычные семьи. Такое жилище состоит из каркаса и шкур. Внутри находятся очаг со столом для трапезы, железные кровати с пружинами и бытовой уголок.

«Семейные фото, грамоты, изображение Будды, бубен или клюв орла, скорее всего, отдельно будут висеть рядом с кроватью главы семейства. Современности отдельным юртам придает наличие солнечных батарей, генераторов, телевизоров, китайских супергаджетов типа "десять в одном": чайник-лампа-обогреватель. Где добивают вышки, можно встретить роутер Wi-Fi», — поделился впечатлениями от посещения монгольских жилищ Михаил.

По его словам, в таких местах у них с монгольскими коллегами проходят переговоры. В первый раз ему рассказали об обычаях, которые традиционно надо соблюдать гостям, которые входят в юрту.

Как вести себя гостю в юрте Заходя в юрту, нельзя наступать на порог — это считается неуважением по отношению к хозяевам. Кроме того, при входе нужно слегка наклонить голову. Самое почетное место — дальняя часть напротив входа. Там сидят представители старшего поколения, уважаемые гости и хозяин дома. Гостю не стоит выбирать место самостоятельно, лучше дождаться приглашения. Ноги можно скрестить или сесть на них, но не вытягивать. Отказываться от угощения не принято, особенно от чая с молоком. Чашку следует держать обеими руками.

«Там было что-то о том, с какой ноги заходить, как нагибаться при входе, на какое место садиться и сколько надо выпить чая, прежде чем приступать к деловым переговорам... По факту иностранцы все равно все делают не по традициям, но при этом они гости, им рады, их обязательно посадят, накормят, напоят, дадут отдельную пепельницу и будут с ними очень учтивы», — констатировал россиянин.

Он добавил, что часто приезжие сбивались с пути в бескрайних степях, и юрта пастуха «у черта на куличках» спасала их от холода и голода. «Похоже, эта опция гостеприимства у них кристаллизировалась веками», — заключил Михаил.

Что посмотреть в Монголии

На посещение столицы Улан-Батора можно выделить пару дней. Этого времени хватит, чтобы побывать в основных музеях, зайти в магазины за сувенирами и погулять по улицам, насладившись местным колоритом. Но главные впечатления туристы получают именно за городом, на природе.

Для начала можно устроить хайкинг по прилегающим к городу холмам, с которых открывается красивый панорамный вид. Обязательно стоит включить в маршрут статую основателя Монгольской империи Чингисхана в местности Цонжин-Болдог в 54 километрах от Улан-Батора. Ее высота вместе с постаментом — 40 метров, это самая большая конная статуя в мире. На голове лошади расположена смотровая площадка, а вокруг памятника раскинулся тематический парк с юртами.

Чуть дальше, в 70 километрах от столицы, находится национальный парк Горхи-Тэрэлж с горячими источниками, скалами причудливых форм, буддийским храмом Арьяабал и редкими видами животных. Южную часть парка занимает туристический сектор, где расположены базы отдыха, сувенирные магазины, кафе и тропы для трекинга.

Другой национальный парк, Отгон-Тэнгэр, известен благодаря одноименной горе, которая считается священной еще со времен Чингисхана. Согласно местным верованиям, на ее вершине живут грозные боги. Им поклонялись и приносили жертвы. Именно у этой горы останавливалась похоронная процессия на пути из Тангутского царства, где основатель Монгольской империи встретил свою смерть.

Согласно легенде, перед кончиной он велел, чтобы его похоронили в секретном месте, поэтому похоронная процессия лишала жизни всех, кто встречался у нее на пути, а по могиле Чингисхана пустили лошадей, чтобы они затоптали следы захоронения

Еще одна знаковая достопримечательность — самое живописное и глубокое в стране озеро Хубсугул, которое называют младшим братом Байкала. Название это не случайно — его вода действительно похожа по своему минеральному составу на байкальскую.

Одно из самых посещаемых мест Монголии — пустыня Гоби, третья по величине жаркая пустыня в мире. Во время раскопок в ее северо-западной части археологи нашли останки динозавров и прочих доисторических животных. Но главная ее фишка — песчаные дюны Хонгорын Элс. При перемещении ветром пески издают громкий гул, который сравнивают с ревом двигателя самолета, рычанием хищного зверя или боем барабанов, поэтому их называют поющими.

Монголия популярна у рыболовов со всего мира, многие прилетают туда половить тайменя. Мы часто ездили с местными на джипах в какие-то дикие красивые места севернее, северо-западнее или северо-восточнее Улан-Батора, где все в духе Алтая, нет связи, все компоненты природы — чистый кайф! Все больше появляется уютных глэмпингов, поэтому в дикую даль можно уехать с комфортом Михаил часто бывающий в Монголии россиянин

На чем лучше передвигаться по стране

Чтобы не ломать голову, как добираться в то или иное место, живущая в Монголии россиянка Ксения посоветовала туристам заранее найти в тематических группах в интернете водителя. Такие услуги предлагают многие русскоговорящие местные жители.

Из аэропорта до центра Улан-Батора она порекомендовала доезжать на специальном автобусе, который курсирует круглосуточно и следует без остановок. К водителям, которые предлагают свои услуги на улице, лучше не обращаться, чтобы не нарваться на обман.

«Такси здесь до сих пор ловят у дороги рукой. Один километр стоит около 3 тысяч тугриков (примерно 64 рубля — прим. «Ленты.ру»). Но туристам так ездить не советую. Есть приложение Ubcab. Оно переведено на английский и там можно зарегистрироваться по почте. Единственное — таксисты очень любят звонить и уточнять, где забрать пассажира», — предупредила Ксения.

Что из еды и напитков стоит попробовать в Монголии

Монгольскую кухню тяжело назвать очень разнообразной. В древности кочевники считали, что она должна быть в первую очередь сытной. Это качество местные ценят в еде до сих пор.

Монголия — это мясо, много мяса, очень много мяса! Жирная, тяжелая еда кочевников доминирует в национальной кухне. В любом случае обязательно надо попробовать хуушууры и буузы — по сути это знакомые нам чебуреки и манты. В дешевых забегаловках, скорее всего, мясо будет разбавлено верблюжатиной, поэтому лучше их заказывать и пробовать в гостях или хороших ресторанах Михаил часто бывающий в Монголии россиянин

Из необычных блюд соотечественник пробовал глаз барана.

«На вкус — смесь чуть подтаявшего холодца с кедровым орешком. После этого плохо сплю, но мне некуда было деться. Вообще впервые увидел, как при мне зарезали барана и как все от этого бедолаги на что-то пошло: мясо, копыта, рога, глаза — всему до сих пор, в XXI веке, нашлось свое применение», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Не менее шокирующее для неподготовленных и впечатлительных туристов блюдо — бодак. Для его приготовления мясо сначала режут, потом добавляют лук, морковь и камни, которые подогревают в засохшем навозе яков. Козу подвешивают над костром, добавляют в ее тушу куски мяса и гарнир и готовят около семи часов. Перед началом трапезы всем раздают камни, которые нужно подержать в руках. Местные верят, что это полезно для здоровья.

Среди других популярных в стране блюд можно выделить цуйван (лапша с мясом и овощами) и банштацай (пельмени в молочном чае), а из напитков — суутей цай (соленый чай с молоком, иногда — с жиром). На десерт монголы едят ааруул — что-то вроде высушенного творога

В среднем обед в заведениях Улан-Батора обед стоит около 15-30 тысяч тугриков (от 320 до 640 рублей).