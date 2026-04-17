Перебравшая текилы пассажирка засудила круизную компанию

Пассажирка выпила 14 рюмок текилы, получила черепно-мозговую травму и засудила круизную компанию Carnival, получив 300 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей). Об этом пишет People.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года, однако решение о компенсации было оглашено лишь в 2026-м. Согласно жалобе, 45-летняя медсестра из Калифорнии по имении Диана Сандерс отдыхала на круизном лайнере Radiance. На протяжении одного из вечеров она выпивала в шести разных барах судна.

Ее претензия заключается в том, что сотрудники компании продолжали обслуживать ее и подавать алкоголь, несмотря на то, что она демонстрировала признаки алкогольного опьянения. Женщина говорила невнятно, раскачивалась и заикалась. Все закончилось тем, что Сандерс попыталась спуститься по лестнице и упала. Она получила сразу несколько тяжелых травм: сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, травму спины и копчика, а также множественные синяки. После произошедшего она через суд запросила компенсацию. Суд посчитал ее требование справедливым.

