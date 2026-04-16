Туристы продолжают получать сообщения об отменах рейсов Gulf Air

Несмотря на сообщение бахрейнского перевозчика о возобновлении полетов из Москвы с 1 мая, сегодня туристы продолжили получать сообщения о том, что их перелеты на борту этой авиакомпании не состоятся.

«Аннулировали на 7 мая Москва – Бахрейн – Мале и обратно 15 мая», – делятся информацией туристы в соцсетях, посвященных Gulf Air.

Сообщения не единичны:

«Мне отменили обратный рейс Бахрейн – Москва на 12 мая. Как следствие, вынужденный возврат по всему маршруту».

Тот факт, что отмены продолжаются, не удивителен, ведь весь май иностранная авиакомпания планирует летать лишь четырежды в неделю вместо обычных семи раз. Другой вопрос, что в первых сообщениях в СМИ не было ясности по поводу того, в какие именно дни перелеты будут выполняться. Из-за этого дальнейшее времяпрепровождение туристов было сродни гаданию на кофейной гуще:

«Еще бы понять, когда будут эти рейсы с 1 мая».

Тем не менее ясность по этому поводу есть. Рейсы GF12/13 в мае назначены на понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Из Бахрейна борт будет вылетать в 01:50. В Москве его стоит ждать в 08:15. Из Шереметьево отправление запланировано на 13:00 с прибытием на Ближний Восток в 19:25.

Проверить актуальный статус вылета можно в приложении Gulf Air. Там отображаются рейсы, которые запланированы перевозчиком на текущий момент.

Некоторые пассажиры, несмотря на то что их билеты подтверждены, выбирают вариант добровольного отказа с удержанием штрафа:

«На мои даты отмен не будет, а мне уже не надо ничего – полечу на других. Не хочу застрять там потом не дай бог. Деньги жалко, конечно, но замучило уже всё это».

