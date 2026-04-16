Начнут ли продавать туры в Израиль вслед за билетами в Тель-Авив

После возобновления продаж на рейсы в Тель-Авив российских авиакомпаний у многих туристов возник закономерный вопрос: а что с турами в Израиль? Начнут ли их теперь тоже продавать?

Прямой зависимости между сообщением Росавиации, распространяющимся на российские авиакомпании, на реализацию турпродуктов, в которые входят рейсы, нет. По турам ситуация не изменилась. Купить их по-прежнему не удастся. Все дело в решении Минэкономразвития от 3 марта. Ведомство рекомендовало представителям турбизнеса не продавать туры на Ближний Восток. Ограничения до сих пор действуют на все страны региона.

И в этих условиях представители сферы даже не задумываются о том, чтобы реализовывать туры в Израиль, ОАЭ, Катар, Оман и на другие направления. Это станет возможным только после отмены директивы регулятора. Несмотря на то что в ней традиционно указана рекомендательная формулировка, представители отрасли воспринимают ее как запрет. Так как в случае любой нештатной ситуации с клиентом в стране, ответственность ляжет на организацию, отправившую его туда.

Таким образом, у тех туристов, которые хотят в ближайшее время посетить Израиль, есть перспектива лишь самостоятельно спланировать поездку, забронировав к билетам проживание в подходящем отеле. Впрочем, стоит иметь в виду, что в этом случае человек берет на себя все риски по дальнейшему возвращению в Россию.

Ранее TourDom.ru писал, что после снятия запрета Росавиации на полеты в Израиль продажу билетов открыла Red Wings, а чуть позже полетит и «Азимут». А еще до этого на маршрут Москва – Тель-Авив вернулась израильская El Al.