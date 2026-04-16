В РФ призвали пересмотреть отношение к туристическим поездкам в Турцию

Россиянам следует отказаться от поездок в Турцию, так как страна участвует в поставках комплектующих для беспилотников, которые могут использоваться против России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Необходимо ввести ограничения на полеты в Турцию, чтобы россияне не финансировали за свой счет производство беспилотников, таких как Bayraktar и Akinci», – сказал он.

Владимир Рогов заявил, что российскому МИД стоило бы рекомендовать воздержаться от поездок в «недружественную страну».

Отдельно он утверждал, что двигатели для Akinci производятся на предприятиях «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс» в Запорожье, которые регулярно подвергаются ударам. При этом, как подчеркнул Рогов, производство, по его словам, продолжается при финансовом участии Турции. Он считает, что такие беспилотники применяются в боевых действиях против России.

Также Рогов высказал мнение, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является циничной, а рассматривать Анкару как союзника или нейтрального игрока, по его словам, означает самообман. Он добавил, что в отношениях с Турцией необходимы более жесткие и целенаправленные шаги, пишет «Абзац».

