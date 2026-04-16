«Азимут» возобновляет рейсы в Израиль

Авиакомпания «Азимут» решила возобновить рейсы в Тель-Авив после того, как Росавиация разрешила российским перевозчикам вернуться к полетам на этом направлении.

В расписании на сайте авиакомпании на 26 апреля стоят рейсы из Минеральных Вод и Краснодара, а на 27 число запланирован вылет из Сочи. В пресс-службе «Азимута» подтвердили «Интерфаксу», что программа снова станет регулярной и будет выполняться по расписанию. При этом там называли другие даты начала полетов - 29 апреля из Минвод и 1 мая из Сочи и Краснодара.

Как сообщалось ранее, полеты в Израиль также возобновит Red Wings. Первый после перерыва рейс намечен на 17 апреля.

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в Израиль с 16 апреля по 15 мая с учетом ограничений: вылеты возможны с 07:00 до 01:00 мск. При этом воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских перевозчиков. Рекомендации о приостановке продаж билетов на рейсы в ОАЭ и обратно также продлены до последующего уведомления.

Полеты в Израиль были временно прекращены в конце февраля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.