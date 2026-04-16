Россияне променяли Пхукет на другой популярный курорт Таиланда

Россияне променяли остров Пхукет на другой популярный курорт Таиланда — Самуи. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Данное явление связано в том числе с окончанием высокого туристического сезона на Пхукете. Из-за опасений, что на курорт пришли дожди, многие соотечественники устремились бронировать летние туры на Самуи. При этом уточняется, что «влажный» сезон в Таиланде весьма условный, и на самом Пхукете почти не бывает непрекращающихся ливней.

Несмотря на заблуждение, спрос на Самуи продолжает расти, отмечают туроператоры. Известно, что комфортный отдых предлагают и другие курорты Сиамского залива — Паттайя, Ко Чанг, Ко Самет. По информации турагентств, россияне стали чаще бронировать комбинированные туры, в которых до или после Самуи они проводят время в Бангкоке.

Ранее тревел-блогерша описала Пхукет фразой «может разочаровать». По ее словам, перед поездкой очень важно выбрать подходящий район для жизни.