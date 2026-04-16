Рейсы Gulf Air возвращаются в Москву

Авиаперевозчик Gulf Air объявил о поэтапном возвращении рейсов между Бахрейном и Москвой после открытия воздушного пространства королевства. Регулярное сообщение стартует в начале мая и будет постепенно наращиваться в зависимости от операционных возможностей.

С 1 мая 2026 года перелеты по маршруту Бахрейн – Москва – Бахрейн запланированы с частотой 4 раза в неделю, а уже с июня они станут ежедневными. Из Бахрейна борт отправится ночью и прибудет в аэропорт Шереметьево в 08:15, обратный рейс назначен на 13:00 с прилетом вечером.

Пассажирам также предлагаются удобные варианты пересадок через базовый хаб перевозчика, что упрощает доступ к востребованным направлениям в Азии, Африке и других регионах. В их числе Бангкок, Мале, Коломбо, Манила, Найроби, а также ряд городов Индии, Европы и Ближнего Востока.

Gulf Air приступила к восстановлению маршрутной сети еще 9 апреля, последовательно возвращая международные перелеты и расширяя географию присутствия. Авиакомпания возобновила рейсы в крупнейшие города региона, такие как Дубай, Эр-Рияд и Джидда. До конца апреля перевозчик также сохраняет временную полетную сеть через аэропорт Даммама в Саудовской Аравии.