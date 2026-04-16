Турист осквернил религиозное место в Таиланде и разозлил местную общину

Португальского туриста арестовали на тайском курорте Пхукет за то, что он нарисовал граффити на стене исламского кладбища. Об этом сообщает Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел 14 апреля в районе Муанг. Полицейские при задержании изъяли у 42-летнего Энрике 87 использованных баллончиков и один контейнер с краской, а также валик. Ему предъявили обвинения в порче общественного имущества.

Поступок португальца, осквернившего религиозное место, разозлил местных жителей, в том числе лидеров исламской общины. По поводу возможной причастности к преступлению была допрошена еще одна иностранка.

Ранее турист из Австралии совершил возмутительное действие на кладбище в Японии и навлек на себя гнев местных жителей. Мужчина выпил пиво возле надгробия, громко рыгнул и записал себя на видео.