В аэропорту Пхукета установят автоматизированные кабины паспортного контроля

В международном аэропорту Пхукет в конце апреля начнут внедрение автоматизированных кабин паспортного контроля. Как сообщили в Иммиграционном бюро Таиланда после инспекционной поездки генерал-майора Катхатхорна Кхаимтхиенга, работы стартуют 22 апреля и должны завершиться к 30 мая.

По данным ведомства, после окончания праздника Сонгкран в терминале выделят и оборудуют зоны для установки системы Automatic Border Control (ABC). Ожидается, что внедрение технологии позволит ускорить прохождение формальностей, сократить очереди и приблизить уровень обслуживания к международным стандартам.

На период монтажа оборудования, который продлится до конца мая, возможны временные сбои в работе отдельных участков иммиграционного контроля в зоне вылета международных рейсов. Пассажирам в связи с этим советуют приезжать в аэропорт заранее.

Ранее аналогичная система уже была внедрена в столичных аэропортах Бангкока – Suvarnabhumi Airport и Don Mueang Airport. Автоматический контроль доступен как гражданам Таиланда, так и иностранным путешественникам, вылетающим за рубеж по биометрическим паспортам.