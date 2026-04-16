Авиакомпании Южной Кореи в мае резко повысят топливные сборы

Авиакомпании Республики Корея, как ожидается, в мае заметно повысят топливные сборы на международные рейсы из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap News Agency.

В стране действует система, при которой размер топливного сбора пересматривается каждый месяц – он зависит от рекомендаций правительства и биржевых цен на нефтепродукты. Всего предусмотрено 33 уровня: чем выше надбавка, тем выше уровень.

По данным агентства, в мае сбор поднимется до 33-го уровня. В апреле он находился на 18-м. Такого резкого скачка не было с 2016 года, когда эту систему только ввели. Более того, максимальный уровень будет применен впервые.

В результате топливный сбор у крупнейшей авиакомпании страны Korean Air на международных рейсах в мае составит от 50 до 383 долларов. В апреле он был значительно ниже – от 28,5 до 205 долларов. Например, на рейсах в Нью-Йорк, Париж и Лондон сбор вырастет примерно на 86%.

Южная Корея импортирует почти 70% нефти из стран Персидского залива, причем почти все поставки проходят через Ормузский пролив. На фоне конфликта США и Ирана Сеулу пришлось искать альтернативные источники поставок энергоресурсов.