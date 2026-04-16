«Аэрофлот» запускает рейсы из Минеральных Вод в Стамбул

«Аэрофлот» впервые открывает прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Старт полетной программы намечен на 4 июня. На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320 с двухклассной компоновкой салона – предусмотрены места в экономе и бизнесе. Согласно расписанию рейсы с номерами SU812 и SU813 будут выполняться дважды в неделю: из Минеральных Вод вылеты запланированы на четверг и воскресенье, обратные из Стамбула – на пятницу и воскресенье.

Продажа билетов открыта. Цены на кресла на первом рейсе начинаются от 20 тыс. руб.

Таким образом, Минеральные Воды станут шестым российским городом в маршрутной сети группы «Аэрофлот», связанной прямыми рейсами со Стамбулом. На данный момент полеты в крупнейший мегаполис Турции уже осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара.