Туристов в Японии предупредили о риске заражения энцефалитом от комаров
Приезжающие в Японию туристы рискуют заразиться энцефалитом через укусы комаров, рассказал РИА «Новости» специалист инфекционного отделения Осакского городского медицинского центра Рё Морита.
По его словам, насекомые переносят вирус, который сами они получают от свиней. Поэтому наиболее высокий риск связан с районами, где развито свиноводство. Кроме того, опасность представляют рисовые поля и зоны орошения. Особенно это касается сельских территорий западной Японии, где широко распространены и свиноводство, и рисоводство. Опасность возрастает в теплый сезон – с лета до осени.
Вместе с тем, для большинства туристов, которые проводят время в городах, вероятность заражения остается крайне низкой, отметил эксперт.
Кроме того, значение имеет формат поездки. Те, кто приезжает в Японию на срок больше месяца, имеют больше шансов заболеть, особенно если они, как правило, находятся на улице в вечерние и ночные часы и не закрывают окна москитными сетками.
По словам Морита, благодаря вакцинации в стране удалось предотвратить крупные вспышки заболевания, и в последние годы фиксируется лишь небольшое число случаев. Тем не менее комары, способные переносить вирус, продолжают появляться каждый год, поэтому вероятность заражения сохраняется, пусть и на минимальном уровне. По оценке Центра по контролю и профилактике заболеваний США, среди путешественников по всему миру регистрируется меньше одного случая инфицирования на миллион человек.