«Стыдно быть толстой». Россиянка объяснила отсутствие полных женщин в Японии

Российская тревел-блогерша Елена объяснила отсутствие полных женщин в Японии словами «стыдно быть толстой». О феномене худобы в стране Азии она порассуждала в посте в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Звучит не очень приятно, но в Японии действительно стыдно быть полным, представляете? Причем стандарты полноты, как и красоты, там совсем другие — полным считается человек примерно с 46 размера одежды», — поделилась россиянка.

По ее словам, за лишний вес в стране могут осуждать любого человека, вне зависимости от его возраста.

Она также подчеркнула, что в Японии существует культ именно худобы, не стройности.

«Если ты полный — значит не можешь управлять собой. Как тогда ты будешь управлять людьми, проектами, компанией? Вот такая логика у японцев и японских корпораций», — пишет автор блога.

Елена отметила, что в стране почти не продаются вещи больших размеров. То же самое с обувью и ростом. Размер ноги больше 38-го и телосложение больше 46-го размера считается нетипичными.

«Отдельно стоит сказать про так называемый baby face — культ детской внешности, который в Японии очень развит. Люди стремятся выглядеть моложе своего возраста, мягче, "невиннее", и это отражается буквально во всем: в стиле одежды, макияже, мимике, подаче себя», — заключила тревел-блогерша.

Ранее россиянин побывал в Японии и описал местных женщин словами «пьют так, что мне и не снилось». Алкоголь помогает им забыть о стрессе, заметил он.