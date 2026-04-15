Японию посетило рекордное число россиян

Число россиян, посетивших Японию в марте, выросло на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 23,7 тыс. человек. Как следует из данных Японской национальной туристической организации, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, это рекорд для туристов из РФ для этого месяца.

Как говорится в пояснительных материалах, несмотря на влияние санкций из-за ситуации на Украине, число туристов достигло рекордного уровня для марта благодаря диверсификации стыковочных рейсов и прибытию круизных лайнеров.

В то же время число туристов из стран Ближнего Востока в марте упало на 30,6%, до 16,7 тыс., на фоне отмены рейсов из-за ситуации вокруг Ирана.

В общей сложности Японию в марте посетили 3,62 млн человек, что на 3,5% больше по сравнению с прошлым годом и является абсолютным рекордом для марта.