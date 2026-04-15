Как ситуация на Ближнем Востоке сказалась на турпотоке в Турцию

Турецкая туристическая индустрия переживает один из самых тяжёлых периодов за последние годы. Конфликт на Ближнем Востоке, который начался после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, напрямую ударил по отелям Антальи, Бодрума и Стамбула, обрушив продажи в самый разгар кампании раннего бронирования на лето 2026 года.

Эксперты называют произошедшее «эффектом Дубая». Туристы по всему миру увидели новости о том, как ракетные удары и обломки сбитых беспилотников достигли района знаменитого небоскрёба Бурдж-Халифа и привели к возгораниям в отеле «Бурдж-аль-Араб». Воздушное пространство региона оказалось закрыто, а крупнейшие авиахабы остановили работу, оставив десятки тысяч путешественников в ловушке. Психологическая травма оказалась настолько сильной, что теперь люди стали избегать любых направлений, ассоциирующихся с геополитической нестабильностью, включая курорты, находящиеся за тысячи километров от зоны боевых действий.

Цифры это подтверждают самым драматичным образом. Официальная статистика Министерства культуры и туризма Турции, опубликованная в середине апреля, показала, что средняя заполняемость гостиничных номеров по стране снизилась с 31% в январе до 28,6% в феврале. Если смотреть в разрезе регионов, картина ещё тревожнее: в Анталье — главной туристической столице страны — показатель рухнул на 5,5 процентных пункта, опустившись до 23,6%. В Бодруме, где отельеры обычно отбиваются от клиентов, сейчас с трудом удаётся достичь 60% загрузки.

Потери коснулись всех ключевых рынков. Европейские туристы, составляющие основу турпотока, отреагировали снижением бронирований на 20–25%. Рынок Ближнего Востока и вовсе провалился на 27%. В самом турецком парламенте прозвучало предупреждение о возможном сокращении турпотока на 30% в целом, что ставит под угрозу амбициозную цель страны заработать на туризме в этом году 68 миллиардов долларов.

Самое интересное происходит сейчас с ценами. В теории, растущие издержки на электричество, персонал и продукты должны были подтолкнуть стоимость путёвок вверх, но этого не происходит. Вместо этого отельеры уже снизили цены на некоторые объекты до 15%, а стоимость перелётов и пакетных туров на майские праздники упала в 2,5 раза. Турция вступила в режим выживания: бизнес жертвует прибылью ради сохранения доли рынка.

Выигрывают же те, кто оказался в стороне от конфликта. Европейские туристы массово переориентируются на более предсказуемые и психологически безопасные направления — Испанию и Грецию. В отелях Турции, тем временем, возник парадокс: предложений много, цены стабильны, но в воздухе висит один и тот же вопрос от потенциальных гостей: «А стоит ли сейчас лететь на юг?»