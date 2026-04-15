Почему въездной туризм в России рухнул на 40%

Российский въездной туризм столкнулся с резким спадом в первом квартале 2026 года. По данным участников рынка, количество туристических поездок иностранцев в Россию сократилось на 30–40%, что стало крупнейшим падением за последние несколько лет.

© runews24.ru

Главная причина кризиса — боевые действия на Ближнем Востоке и массовые ограничения на авиаперевозки, которые начались в конце февраля. Закрытие аэропортов в регионе привело к фактической остановке потока туристов не только из стран Персидского залива, но и из Юго-Восточной Азии, которые традиционно добирались до России транзитом через ближневосточные хабы.

Потери оказались существенными. В 2025 году страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран) формировали порядка 10% всего въездного турпотока в Россию. Почти все групповые заявки на апрель и май 2026 года аннулированы, количество индивидуальных туристов сократилось до минимума.

Особенно болезненным стал срыв перспективных групповых заездов из Малайзии и Индонезии. По словам директора по связям с общественностью «Интуриста» Дарьи Домостроевой, через ближневосточные транспортные узлы в Россию летела значительная часть туристов из этих стран. Генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко сообщила, что в марте-апреле её компании пришлось отменить приезд 34 туристических групп, а новых бронирований поступает немного.

Попытки переориентировать путешественников на рейсы китайских авиакомпаний не увенчались успехом из-за сложной логистики и возросших топливных сборов. В онлайн-сервисе OneTwoTrip отмечают снижение спроса со стороны иностранцев на бронирование отелей в России на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Левченко прогнозирует, что начало активного летнего сезона в этом году сдвинется на июнь, а окончательная ясность с подтверждением туров появится только в мае. При этом председатель комитета Российского союза туриндустрии Сергей Войтович выразил уверенность в быстром восстановлении турпотока после стабилизации ситуации в регионе, отметив, что интерес к поездкам в Россию со стороны граждан Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии остаётся высоким.

В Минэкономразвития признали влияние конфликта на туристическую отрасль, но сохраняют оптимистичный прогноз на год в целом. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что ведомство рассчитывает увеличить число иностранных туристов в России до 6,5 млн по итогам 2026 года. «В январе-феврале прирост въездного турпотока составил почти 37%, но сейчас мы понимаем, что с марта эти значения скорректируются. Рассчитываем на восстановление», — отметил министр.

